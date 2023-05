L’ex Fiorentina Ciccio Baiano ha presentato la finale di Coppa Italia contro l’Inter, intervenendo sulle frequenze di Radio Bruno Toscana

Baiano ha preso la parola a Radio Bruno verso la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina:

«Bisogna essere realisti, siamo sfavoriti, però in una partita secca può capitare di tutto. Quando si scende in campo si parte da 0-0. Non è un campionato dove i valori vengono fuori sulla lunga distanza, ma una partita secca. L’Inter ha dimostrato sulla carta di esser superiore alla Fiorentina. La differenza nelle grandi squadre sta nella rosa competitiva e nella panchina lunga».

