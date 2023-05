L’ex difensore Fulvio Collovati ha detto la sua sulla gara di stasera.

Fulvio Collovati ha parlato di Fiorentina-Inter ai microfoni di FcInter1908.it. “La Fiorentina è una squadra che gioca bene di rimessa. Di conseguenza, l’impostazione della gara sarà forse leggermente diversa da quella solita da parte dell’Inter. E’ una partita che si giocherà sugli esterni, visto che lì si trovano le armi migliori della viola. Vedo un’Inter a controllare la palla e una Fiorentina a giocare in contrattacco”.

Coppa Italia

“Lo dico per esperienza: sempre meglio partire da favoriti che da sfavoriti. Sono tutte frasi di circostanza: quando sai di essere più forte ti viene tutto più facile. Poi c’è certamente da considerare l’aspetto emotivo, ma non credo che giocatori del calibro di Dzeko, Lautaro e Brozovic entreranno in campo sottovalutando la Fiorentina. Non succederà. L’Inter deve chiaramente rispettare l’avversario, che ha raggiunto due finali e che non è arrivata a Roma per caso. Una finale è sempre una finale. Detto questo, però, mi sembra evidente che l’Inter parta favorita“.

