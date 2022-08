Bakayoko verso il ritorno in Premier League: un club inglese fa sul serio per riportare il centrocampista del Milan in Inghilterra

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Tiemoué Bakayoko. Come riferito da calciomercato.com, il Newcastle, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, avrebbe chiesto il calciatore al Milan aggiungendosi dunque alla concorrenza di Monza e Nottingham Forest.

Ipotesi ritorno in Premier dunque per l’ex Napoli.

