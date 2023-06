Bakker in Serie A: destinazione a sorpresa per l’ex obiettivo della Juve. Ci pensa l’Atalanta di Gasperini

L’Atalanta fa sul serio per Bakker, ex obiettivo della Juve attualmente in forza al Bayern Leverkusen. Possibile chiusura dell’affare sulla base di 10 milioni di euro, con i bergamaschi che proveranno ad abbassare ancora il prezzo.

Il club nerazzurro accelera, l’ex obiettivo Juve potrebbe presto sbarcare in Serie A.

The post Bakker in Serie A: destinazione a sorpresa per l’ex obiettivo della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG