Thuram Milan, l’ex obiettivo Juve sempre più vicino ai rossoneri. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Come riportato da Sky Sport Germania, dopo aver rifiutato il PSG, Marcus Thuram ha declinato anche la proposta del Lipsia per rimanere in Bundesliga.

L’attaccante francese è ad un passo dal Milan, che dovrebbe versare una grossa commissione alla firma. La Juventus, invece, è sempre più lontana.

The post Thuram Milan, l’ex obiettivo Juve sempre più vicino ai rossoneri. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG