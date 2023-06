De Paola, a TMW Radio, non usa mezzi termini su Allegri e i suoi due anni alla Juve.

DE PAOLA – «Parto da un fatto: cosa ha insegnato Allegri a Coverciano? Quali sono le idee ai giovani allenatori? Gli ultimi due anni sono sotto gli occhi di tutti, giocatori abbandonati a se stessi. Mettiamo altri giocatori in mano a lui, magari spunta il coniglio dal cilindro ma perché avere ancora fiducia in uno come lui? Quando arriverà Giuntoli vedremo. Ha maturato una certa esperienza, vorrei capire come la sua visione di calcio si sposa con quella di Allegri. Altrimenti che lo prendi a fare?».

