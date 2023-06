Frattesi Juve: contatto Milan-Sassuolo! Chiesta questa cifra per farlo partire, ecco i dettagli sull’obiettivo bianconero

Il calciomercato Juve vede allontanarsi il nome di Davide Frattesi. Ora, infatti, è duello Milan-Inter per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista del Sassuolo.

Come riferito da Sky, oggi ci sono stati i primi contatti tra l’amministratore delegato rossonero Furlani e quello del Sassuolo Giovanni Carnevali per il calciatore neroverde. L’Inter aveva già un accordo per Frattesi sulla base di circa 35 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri. Al Milan, dunque, saranno chiesti 40 milioni di euro per strappare il centrocampista alla concorrenza.

