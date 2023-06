Massimo Brambati ha rilasciato queste dichiarazioni sulla permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di Juventus.

WEAH IN ARRIVO E CHIESA IN PARTENZA – «Non sono così convinto che Chiesa possa andare via e mi auguro per la Juve e per il calcio italiano che non si perda un talento del genere. Anche quando stava bene non ho visto un Allegri straordinariamente abbagliato da questo calciatore. Quando uno riconferma Allegri perché schiavo del contratto, devi pensare che lo tieni ma con tanti atleti non soddisfatti della riconferma. Se facciamo un referendum anonimo tra i calciatori, credo si arrivi a dire che il 70-80% non lo voglia rivedere. Non vorrei che questa cessione derivi anche dal malcontento di Chiesa su Allegri. Weah? Non lo conosco bene».

ALLEGRI – «Per me non doveva rimanere Allegri. Sono stati mandati via tecnici che hanno vinto Scudetti e coppe. Sono stati due anni di flop e sconfitte. Ci sono figure che rimangono nella storia, come in Champions col Maccabi, ma anche in campionato contro Napoli ed Empoli».

