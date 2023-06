Calciomercato Juve: due nomi se Rabiot non rinnova! Novità in caso di partenza del centrocampista francese

Il calciomercato Juve è in attesa della risposta di Adrien Rabiot, che si è preso giorni di riflessione per decidere se rinnovare o meno per una stagione con i bianconeri.

Come riferito da Gazzetta.it, nel caso in cui non dovesse rimanere a Torino, ecco che il sostituto potrebbe essere uno fra Sergej Milinkovic-Savic e Thomas Partey. Se invece dovesse rinnovare, i due giocatori verrebbero ‘mollati’.

