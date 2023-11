Baldanzi allo scoperto: «Giusto rimanere ad Empoli. Pronto per una big? Dico questo». Le dichiarazioni del talento

Tommaso Baldanzi, talento classe 2003 accostato anche alla Juve, si è raccontato a TMW. Le sue parole sul futuro.

BALDANZI – «In estate si parla molto di mercato ma non ne parlo io personalmente quindi non ne so molto. Sono molto contento di essere rimasto qui a Empoli, mi ha fatto molto piacere continuare a far parte di questa società Sono molto felice di essere qui e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Pronto per una big? Non so se sono pronto perché non spetta a me giudicarlo. Penso che ci saranno degli step da fare, alcuni lo hanno fatto, altri no, ma il mio step giusto in questo momento è l’Empoli: sono felice di essere qui e lavorare in azzurro».

