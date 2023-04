Baldanzi Juve, Zanetti non ha dubbi: «È pronto, ma dico questo». Il commento sull’obiettivo dei bianconeri

Paolo Zanetti, intervenuto a Sky Sport, ha parlato anche dell’obiettivo Juve Tommaso Baldanzi.

BALDANZI – «È un giocatore pronto insieme a Fazzini, Vicario e Parisi. Han qualcosa in più nel DNA, ma bisogna star calmi perché in Italia siamo bravi a bruciarli. La mia società non mi obbliga a far giocare i giovani, la bravura loro sta nel mettere in rosa giovani bravi. Quando poi arrivano in prima squadra sono pronti».

