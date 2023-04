Radu convocato da Montero: prima chiamata per il portiere dell’Under 16 con la Juve Primavera

Giornata speciale quella di domani per Riccardo Adrian Radu, portiere classe 2007 protagonista in questa stagione con la Juventus Under 16.

L’estremo difensore, infatti, ha ricevuto la prima convocazione con la Juve Primavera per il match contro il Cagliari.

