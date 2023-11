Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Baldanzi. L’Empoli si sarebbe mosso per blindare il proprio trequartista

come riportato da TMW il club vuole negoziare il rinnovo fino al 30 giugno del 2028, con un importante ritocco dello stipendio. Da sottolineare che comunque questo non comporterà un possibile veto sul mercato nei prossimi mesi. Le orme da ricalcare potrebbero essere quelle di Parisi che nell’estate del 2022 aveva rinnovato con l’Empoli per poi, dietro una grossa offerta, salutare in direzione Firenze.

