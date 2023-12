Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Baldanzi. Il trequartista ai microfoni Rai ha parlato così del suo futuro

«Tanti occhi addosso? Non lo vivo come un peso, penso che comunque sia una cosa bella che ci si aspetti questo da me. Lavoro per migliorarmi il più possibile e per essere all’altezza di questa aspettativa»

IL GOL PIÙ BELLO «Penso quello contro l’Inter a San Siro. Sarà un gol che ricorderò per sempre»

