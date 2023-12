Buchanan Inter, il prezzo fissato dal Club Brugge e la concorrenza del Manchester City: le ultime sull’esterno canadese

Per il calciomercato Inter di gennaio si è deciso di intervenire sul reparto degli esterni di centrocampo, fiondandosi con decisone su Tajon Buchanan. La corsia destra della rosa a disposizione di Simone Inzaghi è rimasta sguarnita dall’infortunio al tendine d’Achille e dall’operazione a cui si è sottoposto Juan Cuadrado. Così i nerazzurri si sono mossi con decisione per l’esterno del Club Brugge, che già da circa 2 anni era nel taccuino dei dirigenti.

Come riferisce Sky Sport, il prezzo che aveva fatto in estate il club belga era di 17 milioni di euro, ma ora potrebbe accontentarsi di qualcosa di meno, dato che il calciatore pare non aver alcuna intenzione di prolungare il proprio contratto, in scadenza a giugno del 2025. L’idea di Marotta ed Ausilio è quella di offrire un prestito con obbligo di riscatto per una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro. Per l’affondo decisivo, però, manca ancora l’ok del presidente Steven Zhang. I nerazzurri, d’altro canto dovranno stare attenti anche alla concorrenza di altre squadre interessate al calciatore canadese, che potrebbero anticiparli: uno su tutti il Manchester City di Pep Guardiola.

L’articolo Buchanan Inter, il prezzo fissato dal Club Brugge e la concorrenza del Manchester City: le ultime proviene da Inter News 24.

