Ballardini conferma: «Infortunio Berardi? Ho paura sia più di un sospetto». Le dichiarazioni dell’allenatore neroverde

Non sarà certamente una prima partita in neroverde indimenticabile per Ballardini che perde due volte: la prima contro il Verona, la seconda è la perdita di Berardi, accostato spesso al Milan, per infortunio.

PAROLE – «Berardi è un giocatore di straordinaria importanza, ma io credo che il Sassuolo abbia le qualità per fare molto bene da qui in avanti, le qualità ci sono. Parliamo di sospetta lesione del tendine d’Achille, ma ho paura che sia più di un sospetto».

The post Ballardini conferma: «Infortunio Berardi? Ho paura sia più di un sospetto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG