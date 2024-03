Berardi Milan, non c’è pace per l’obiettivo di mercato: rottura del tendine e stop lunghissimo! Cosa filtra per gli Europei. Le ultime sul Sassuolo

Non c’è pace per Domenico Berardi, costretto a fermarsi ancora nel match del suo rientro dall’infortunio. Come riportato da SkySport, si tratta della rottura del tendine d’achille per l’esterno neroverde spesso accostato al calciomercato Milan.

Una pessima notizia per il Sassuolo e anche per la Nazionale: Berardi salterà infatti gli Europei in programma quest’estate.

