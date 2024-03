Inzaghi batte Pioli: il tecnico nerazzurro supera il rossonero in questo speciale dato legato alla media punti

Come riporta il Corriere dello Sport domani sera Simone Inzaghi brinderà alle 300 panchine in massima serie e da quando è arrivato all’Inter vanta la media punti più alta rispetto a tutti gli altri tecnici. La lista è ristretta a quelli più longevi, che guidano una squadra da almeno tre stagioni, ossia Pioli, Allegri, Sarri e Gasperini. Il primo della classe è Simone Inzaghi con una media da 2,20 punti a partita nelle 102 sfide in campionato al timone dell’Inter.

Sul podio di questa speciale graduatoria all’inseguimento ci sono il tecnico del Milan Pioli (media di 2,06, con una partita in più giocata venerdì sera) e lo juventino Allegri (media di 1,95), rispettivamente con 212 e 199 lunghezze accumulate fin qui.

