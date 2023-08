Ballo Touré Milan: le ultime sulla volontà del terzino senegalese. I dettagli sulla chiara idea del calciatore rossonero per il suo futuro

Come riportato da calciomercato.com, il Milan nel corso dell’estate ha più volte trovato l’intesa economica con diversi club per lasciare partire Fode Ballo Touré.

L’ultima in ordine di tempo è stata l’Anversa con cui il club rossonero aveva trovato un’intesa di massima da 4 milioni di euro, ma il giocatore in questi giorni ha rifiutato anche questa destinazione. Infatti, il terzino senegalese ha in testa un’idea chiara: vuole restare in un torneo importante e ha individuato nel Werder Brema e nella Bundesliga la sua destinazione preferita.

