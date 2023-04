Non solo nomi in entrata sul mercato per il Milan ma anche in uscita. Tra questi potrebbe esserci Ballo Tourè

secondo Calciomercato.com Maldini vorrebbe ingaggiare Carlos Augusto, ma il costo, al momento, appare proibitivo. Da monitorare i nomi di Gallo del Lecce e Valeri della Cremonese, mentre non è totalmente da escludere una promozione in prima squadra di Bozzolan, terzino della Primavera di Abate.

