Ballo Toure Milan: Werder Brema e rossoneri in attesa! Lo scenario.

Il Milan continua a muoversi sul mercato, quello in uscita soprattutto. Uno dei principali candidati è Fode Ballo Toure, terzino che ha ricevuto diverse offerte. L’ultima è quella del Werder Brema.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ancora trovato l’accordo con il club tedesco. Quest’ultimo, inoltre, non ha trovato neanche il punto di incontro con il Milan. Per questo motivo, bisognerà attendere decisioni a breve.

