Le parole di Marco Ballotta in esclusiva a Milannews24. Ecco cosa ha detto sulle possibilità scudetto e in Europa League per il Milan:

CREDERE ALLO SCUDETTO – «La distanza è notevole, visto anche come sta andando l’Inter. Tutto però può ancora accadere. Se il Milan dovesse vincere il campionato sarebbe sicuramente merito suo ma anche demerito dell’Inter a questo punto. C’è ancora qualche scontro diretto e partita da giocare ma visto l’andamento penso che le cose siano abbastanza chiare, poi nel calcio può succedere di tutto ma vedo i neroazzurri superiori anche se il Milan complice il recupero dei giocatori infortunati potrebbe fare un rush finale importante».

EUROPA LEAGUE – «Il Milan può arrivare in fondo. Può fare un bel cammino, potrebbe puntare anche a vincerla, è nelle condizioni di poterlo fare. È un torneo importante, penso che ci tengano anche tanto. Ha una rosa ampia che gli permette di gestire sia campionato che coppa, quindi perché no»

