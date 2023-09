L’ex portiere Marco Ballotta è intervenuto a Radio Sportiva dove ha commentato l’inizio di stagione sontuoso dell’Inter

Ballotta ha commentato così il grande avvio di annata dell’Inter:

«Ancora è tutto prematuro. Ma qualche indicazione il campionato lo ha già dato. Non è una casualità l’Inter che fa cinque vittorie in cinque partite. Perché riesce a vincere anche strappando e lottando, non sempre meritando di vincere facilmente la partita. Con l’Empoli ha vinto avendo qualche occasione ma poche. Contro un Empoli che ha già cambiato pelle con il nuovo allenatore (Aurelio Andreazzoli dopo l’esonero di Paolo Zanetti, ndr). E che non resterà per tanto tempo in fondo alla classifca. Il cambio allenatore a Empoli si è sentito subito».

L’articolo Ballotta: «Inter, indicazioni date a tutti. Cinque vittorie…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG