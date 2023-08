Il Monaco ha preparato un’offerta incredibile per accaparrarsi Folarin Balogun, nel mirino dell’Inter: ecco la cifra

Il Monaco come rivela Sky Sport UK, sta per presentare all’Arsenal un’offerta monstre per Folarin Balogun, attaccante seguito anche dall’Inter.

L’emittente rivela anche la cifra: 50 milioni, esattamente quanto richiesto dall’Arsenal.

I nerazzurri devono sbrigarsi.

Balogun Inter, il Monaco fa sul serio: pronta offerta monstre

