Florian Balogun continua ad essere l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter: le ultime sulla trattativa con l’Arsenal

Continua il pressing dell’Inter su Florian Balogun, individuato come obiettivo numero uno per l’attacco. La trattativa con l’Arsenal rimane complicata per via dei costi.

Come evidenzia Tuttosport, la cifra richiesta dai Gunners per una sua eventuale cessione è molto alta: si parla di 40-45 milioni di euro. Tutto sommato non risulta particolarmente proibitivo, invece, l’ingaggio che dovrebbe percepire lo statunitense (un po’ l’opposto rispetto a Morata, che ha un elevato ingaggio ma un costo del cartellino più basso).

