Balogun spinge per l’Inter. Contatti con l’Arsenal anche negli ultimi giorni per il giovane attaccante statunitense

Attraverso un intermediario l’Inter ha avuto diversi contatti negli ultimi giorni con i Gunners per Balogun, che nel frattempo hanno rifiutato una prima offerta da 30 milioni da parte del Monaco.

L’ex Reims vuole fortemente l’Inter e nuove indicazioni potrebbero arrivare dal weekend, per capire se la punta verrà convocata dall’Arsenal per il debutto in Premier di sabato contro il Nottingham. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Balogun spinge per l’Inter. Contatti con l’Arsenal anche negli ultimi giorni proviene da Inter News 24.

