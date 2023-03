Folarim Balogun, attaccante del Reims, ha parlato ai canali ufficiali della Ligue 1 riguardo al suo futuro

«Contrattualmente dovrò tornare indietro all’Arsenal perché il prestito è solo per un anno, quindi l’accordo rimane quello. Ma non sono sicuro di cosa succederà in futuro. Può succedere tutto nel calcio, molto potrebbe cambiare. Comunque, non chiudo nessuna porta».

L’articolo Balogun sul futuro: «Dovrò tornare all’Arsenal, ma non chiudo nessuna porta» proviene da Calcio News 24.

