Mario Balotelli si schiera dalla parte di Dumfries in merito allo striscione contre Theo, affermando che a parti inverse il francese avrebbe fatto lo stesso.

Lo striscione esposto da Dumfries sul pullman nerazzurro durante i festeggiamenti scudetto continua a far discutere. Il popolo rossonero è insorto contro il gesto del terzino olandese dell’Inter che, pur essendosi scusato, continua a essere nell’occhio del ciclone. A dargli manforte arriva però anche Mario Balotelli che, a sorpresa, scagiona dalle critiche il giocatore nerazzurro.

Denzel Dumfries

Striscione bellissimo, Theo avrebbe fatto lo stesso

Intervistato a Vox to Box, Mario Balotelli ha commentato la festa scudetto dell’Inter, in particolare lo striscione esposto da Dumfries sul pullman nerazzurro che ritraeva Theo Hernandez nei panni di un cane al guinzaglio. L’ex Inter ha affermato che lo striscione fosse “bellissimo: fossero questi gli sfottò nel calcio, è questo il bello dai”. Ha aggiunto inoltre che “al posto di Theo avrei rosicato, ma fa parte del calcio: avesse vinto il Milan probabilmente l’avrebbe fatto lui”. Ha sottolineato anche che “il limite è la razza e la religione, poi se lo sfottò è per il campo come quello di Dumfries ci sta: si esagera quando diventa un insulto personale sulla famiglia”.

Su Calhanoglu..

Mario Balotelli non ha esitato a spendere parole di elogio nei confronti di Calhanoglu, il grande ex del Milan ora all’Inter. A riguardo ha dichiarato che “Calhanoglu è stato un signore: ci fossi stato io non so cosa avrei combinato”. Insomma, mai banale Balotelli che, ancora una volta, farà discutere.

