Luca Lucci, capo della Curva Sud, ha risposto in modo piccato allo striscione di Dumfries contro Theo.

La festa Scudetto dell’Inter, svoltasi a Milano per celebrare il raggiungimento del 20° titolo della sua storia, è stata macchiata da un episodio controverso che ha visto protagonista il terzino olandese Denzel Dumfries. Nel corso dei festeggiamenti, un cartellone rappresentante Dumfries mentre tiene al guinzaglio Theo Hernández, terzino del Milan e rivale sportivo, come se fosse un cane, è stato sollevato dall’olandese tra la folla dei tifosi nerazzurri.

La risposta del capo della Curva Sud

Non si è fatta attendere la risposta allo striscione provocatorio e offensivo alzato al cielo da Denzel Dumfries. Il capo della Curva Sud del Milan ha ribattuto all’interista attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Le parole non sono affatto leggere e testimoniano quanto il terzino nerazzurro sia andato oltre il limite consentito. Luca Lucci ha così commentato l’episodio: “E poi c’è sempre la realtà. Interista chiacchierone quanta fantasia che hai. Al massimo un Chihuaha nella borsetta puoi avere”.

La FIGC apre un fascicolo

In base alle normative vigenti in ambito sportivo, a Dumfries potrebbe essere contestata una violazione all’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede l’obbligo per i tesserati di mantenere comportamenti leali, corretti e probi. Se riconosciuto colpevole, l’olandese potrebbe essere soggetto a sanzioni economiche, simili a quelle imposte ai giocatori del Milan nel 2022: proprio Theo Hernández, insieme a Mike Maignan, Rade Krunić e Sandro Tonali, rimediarono multe tra i 4 e i 5mila euro (12mila per il club).

