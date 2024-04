Il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze dopo l’ultimo turno di campionato giocato. Squalifica per Musah e multa all’Inter per cori contro Theo.

E’ tempo di sentenze, quelle del Giudice Sportivo. Dopo ogni giornata di campionato l’organo preposto dirama le proprie decisioni. Tra queste due in particolare interessano il Milan, una direttamente e l’altra indirettamente.

Yunus Musah

Musah squalificato

Musah salterà per squalifica la sfida contro il Genoa. Il centrocampista statunitense era infatti diffidato e, nel corso del match contro la Juventus, è stato ammonito del direttore di gara Maurizio Mariani. Motivo questo che costringerà Pioli a fare a meno del centrocampista che, proprio nella partita contro la Juventus, aveva ricoperto il ruolo di terzino per sopperire alle tante assenze nel pacchetto arretrato del Milan.

Multa all’Inter per i cori a Theo

Sanzione in arrivo anche per l’Inter “per avere suoi sostenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società”, nello specifico Theo Hernandez. Ci sarà ancora da attendere invece per l’eventuale sanzione ai danni di Dumfries in merito allo striscione esposto, sempre ai danni del francese del Milan, sul pullman nerazzurro durante i festeggiamenti dello scudetto. In base alle normative vigenti in ambito sportivo, a Dumfries potrebbe essere contestata una violazione all’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede l’obbligo per i tesserati di mantenere comportamenti leali, corretti e probi. Se riconosciuto colpevole, l’olandese potrebbe essere soggetto a sanzioni economiche, simili a quelle imposte ai giocatori del Milan nel 2022: proprio Theo Hernández, insieme a Mike Maignan, Rade Krunić e Sandro Tonali, rimediarono multe tra i 4 e i 5mila euro (12mila per il club).

