Domenico Tedesco si defila come possibile allenatore del Milan per la prossima stagione. Il tecnico ha dichiarato di non voler lasciare la nazionale belga.

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan per l’anno prossimo, al posto di Pioli, figurava anche il nome di Domenico Tedesco. L’attuale Commissario Tecnico della nazionale belga era un infatti un profilo che aveva suscitato l’interesse in quel di Via Aldo Rossi, le sue recente dichiarazioni però chiudono definitivamente ogni discorso in orbita Milan.

Zlatan Ibrahimovic-Stefano Pioli

No al Milan

Ai microfoni di ‘Deutsche Press-Agentur’ (DPA), agenzia di stampa tedesca, è lo stesso Domenico Tedesco a rendere note le intenzioni e le volontà in merito al proprio futuro. L’allenatore ha infatti dichiarato di “aver prolungato il mio contratto e ho mandato così un segnale chiaro a tutti: ai club, ai giocatori e alla federazione. Mi sento bene all’interno della Federazione belga. Ci saranno sempre delle voci, credo. Ma per quanto mi riguarda, non hanno molto a che fare con me. Non mi riguarda”.

La mossa del Milan

Il Milan “incassa” il no di Domenico Tedesco e continua la ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione. I nomi non mancano, affatto. Nelle ultime ore il nome di Roberto De Zerbi è più che vivo che mai, la clausola che pende sull’allenatore del Brighton potrebbe essere superata. Sempre vive le candidature di Conceicao e Fonseca. Lopetegui invece appare sempre più distante dal Milan, osteggiato apertamente dalla piazza che avrebbe in cima ai proprio desideri il nome di Antonio Conte.

L’articolo Panchina Milan, Tedesco: “Lo voci su di me non mi riguardano, sto bene qui” proviene da Notizie Milan.

