L’ex attaccante dell’Inter, Mario Balotelli, si esprime così sulla squadra di Inzaghi e sugli ottavi di Champions con l’Atletico Madrid

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Mario Balotelli ha voluto dire la sua sull’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, dove l’Inter sfiderà l’Atletico Madrid. Parole d’elogio per la squadra di Inzaghi.

LE PAROLE – «I nerazzurri sono in grado di farcela con gli spagnoli, possono andare avanti. La squadra di Simone Inzaghi viene sottovalutata e secondo me può andare ai quarti di finale. La finale di Champions League potrebbe vedere il Real Madrid contro il Manchester City, con l’Inter come terza forza. Non vedo bene il Paris Saint Germain, contro il Milan non mi ha impressionato per niente».

L’articolo Balotelli ottimista: «L’Inter è sottovalutata, può farcela con l’Atletico Madrid. È tra le top 3 d’Europa» proviene da Inter News 24.

