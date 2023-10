Balotelli: «Parole di Ibra Grande ca**ata. Mi sembra che io abbia vinto quasi tutto». Ecco cosa ha detto l’ex Milan

Mario Balotelli continua a parlare dopo le frecciatine lanciate dall’ex giocatore del Milan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto al canale Twitch di TV Play.

PAROLE – «Parole di Ibra sulla mia carriera Che ho buttato via le mie chance mi spiace per Zlatan ma è una grande cazzata. Che abbia perso le occasioni di diventare tra i più grandi al mondo, non solo per colpe mie, è vero anche questo. Ce ne sono ben pochi col talento che ho avuto io e Zlatan me lo ha sempre detto di persona. Mi sembra di aver vinto quasi tutto. Per il talento che dice lui, secondo lui dovevo fare molto meglio e gli do ragione su questo. Un Pallone d’Oro lo avrei vinto».

The post Balotelli: «Parole di Ibra Ha detto una grande ca**ata. Mi sembra che io abbia vinto quasi tutto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG