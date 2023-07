L’ex bomber dell’Inter Mario Balotelli ha raccontato secondo il suo punto di vista il rapporto con gli arbitri in Italia

Intervistato tramite Tuttosport, l’ex bomber dell’Inter, Mario Balotelli ha voluto parlare degli arbitri in Italia.

LE PAROLE- «Avere gli occhi addosso di un arbitro da un certo punto di vista vuol dire essere corretti, ma dall’altro anche essere penalizzati: in campo molte scorrettezze non sono viste. E se sei nell’occhio del ciclone, e soprattutto osservato dall’arbitro, dal guardalinee, da fuori, da tutti… la prima cosa che fai è giallo, se non rosso. Magari prendi ventimila calci, non te li fischiano, e alla prima mezza reazione sei fuori perché comunque non gli scappa niente di quello che fai tu»

L’articolo Balotelli sugli arbitri: «Non vedono molte scorrettezze. Siamo penalizzati» proviene da Inter News 24.

