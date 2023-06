Il giornalista Francesco Balzani ha parlato di Davide Frattesi e di come Inter e Roma potrebbero arrivare al giocatore

Ai microfoni di Centro Suono Sport, il giornalista Francesco Balzani si concentra su Davide Frattesi, protagonista di questa sessione di mercato, e delle strategie di Inter e Roma per arrivare a lui:

LE PAROLE- «Con Frattesi la Roma non ha chiuso per un milione e mezzo, gli avevano anche preparato la maglia numero 16. Il giocatore ha aspettato un anno, ora si è stancato. L’Inter ci arriverebbe con la cessione di Brozovic e con delle contropartite. La Roma si è vista passare sotto il naso Tonali, Barella e ora Frattesi per puntare sulle scommesse»

