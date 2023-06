Il giornalista Angiolo Radice dice la sua sul calciomercato dell’Inter, sulle casse societarie e sull’interesse per Davide Frattesi

Secondo Angiolo Radice, le casse dell’Inter non possono al momento sostenere le spese per l’ingaggio di Davide Frattesi, nonostante il giocatore sia una priorità dei nerazzurri.

Le parole del giornalista a TMW:

FRATTESI E INTER- «Secondo me c’è stato un incontro con l’Inter, sicuramente positivo. I nerazzurri sono molto interessati a Frattesi, nelle loro gerarchie c’è più il centrocampista del Sassuolo che Milinkovic-Savic. Il problema è il solito, la proprietà impone un mercato di sostenibilità. Questa parola torna e non piace ai tifosi. Prima di prendere un giocatore l’Inter deve cederne uno che libera la casella. Il calciatore per la cessione l’Inter ora non ce l’ha, Carnevali fa riferimento a Mulattieri e fa bene perché potrebbe far comodo al Sassuolo. L’operazione per Ausilio e i dirigenti non è facile da concludere, non si può sostenere».

L’articolo Radice: «Frattesi priorità dell’Inter, ma al momento è insostenibile» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG