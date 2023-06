Il giornalista Fabrizio Biasin ha svelato qualche retroscena in merito all’incontro avvenuto nella sede nerazzurra.

Fabrizio Biasin a TeleLombardia è tornato sul famoso incontro avvenuto martedì tra Inzaghi, Zhang e la dirigenza. “Inzaghi non ha alzato la voce, ma mentre fino a poco fa era quello che doveva ringraziare per essere all’Inter, adesso può permettersi di chiedere qualche certezza in più. Vuole un’atmosfera più serena rispetto all’estate scorsa, visto che ciò che si è vissuto nel 2022 ha fatto perdere qualcosa a inizio stagione”.

Sede Inter

“Ora, per esempio, Acerbi: è stato probabilmente il più bravo di tutti, ma ci sono 4 milioni da pagare per il riscatto e non sono così automatici. A centrocampo vorrebbe o Milinkovic-Savic o Frattesi, in quest’ordine. Rinnovo di Inzaghi? Non ne hanno nemmeno parlato, l’argomento del giorno era le linee guida del mercato, me l’ha detto il mister. Onana Per Inzaghi è molto importante, perché è il primo regista. Io penso che invece lui potrebbe essere colui che porta la super plusvalenza“.

