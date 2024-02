Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn della rete annullata ai bianconeri nel match contro il Genoa. Le parole dell’ex Juve:

PAROLE – «Quello di Lucca è gol tutta la vita, è un contrasto di gioco normale e regolare. Non si può andare più in duello in area di rigore, vanno insieme sul pallone e questo è gol. Ci sono dei contrasti, questo è calcio. Nel calcio ci sono i duelli, i contrasti, i pestoni sennò fischiamo tutti. Che falli sono? Il VAR interviene su tutto, non va bene».

