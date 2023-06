Balzarini: «Allegri-Arabia, non è finita. Rischio enorme se resta alla Juve». Le dichiarazioni del giornalista

A Radio Bianconera, il giornalista di Sport Mediaset Gianni Balzarini ha fatto il punto sul futuro di Allegri alla Juve.

ALLEGRI – «La storia dell’offerta araba non è finita, vediamo di capire cosa succede, è più orientato verso la permanenza a Torino ma questa certezza non c’è ancora. Di certo, se resta si prende un’assunzione di responsabilità e un rischio enorme, partirà con gran parte dei tifosi contro. Ne sono consapevoli sia lui che la società, inoltre l’anno prossimo non avrà una squadra già all’altezza di quella di quest’anno. Sarei curioso di vedere a che punto saremo a novembre, se la Juventus fosse posizionata fra le prime 4 si potrà criticare Allegri quanto si vuole ma sarebbe impensabile un esonero. D’altro canto se dovesse essere completamente al di fuori della lotta per il quarto posto anche la società potrebbe prendere provvedimenti».

