Il giornalista Mediaset Gianni Balzarini, su TvPlay, ha commentato Inter–Juve.

BALZARINI – «Si è avuta la conferma che l’Inter sia nettamente superiore a tutte le concorrenti. Allegri sta facendo un lavoro straordinario e tra l’altro è quello che gli è stato richiesto, cioè far tornare la Juve in Champions. È bravissimo a gestire le pressioni. Vlahovic è molto giovane e ha margini importanti: tra i due forse salverei Allegri per dare continuità al progetto. Però Vlahovic delle ultime uscite me lo porterei dietro».

