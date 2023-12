Banchieri (Vis Pesaro): «La Juventus Next Gen ha giocatori forti, può vincere contro chiunque». La conferenza stampa dell’allenatore

Banchieri, allenatore della Vis Pesaro e tifoso bianconero, ha presentato in conferenza stampa la partita in programma domani dalle 16:15 contro la Juventus Next Gen.

BANCHIERI – «Lo diciamo ormai da tempo della qualità elevata del torneo, possono vincere tutti. A partei il Cesena si vede di partita in partita, sono tutte equilibrate e combattute, pul vincere l’una o l’altra. Non mi piace parlare dell’avversario, ma la Juventus ha giocatori forti su ogni reparto e può vincere contro chiunque. Da ragazzino vedevo la Juve di Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Scirea, Brio fino a Platini, Boniek e Bettega. Poi si cresce e diventa uomini. Vivo a Torino, quella è la squadra più importante della città e uno dei primi 4-5 club al mondo e nella storia del calcio. Giocare contro la Juventus da sempre quelle sensazioni. Mi è già capitato, il mio debutto nei professionisti è stato contro la Juventus di Pecchia, vincemmo a Novara 2-0. E’ stata una casualità? Non lo so. Io penso che a volte nel calcio ci sia un destino e quindi caso volle che la mia prima partita fu contro la Juventus. La partita Per fare calcio e vincere bisogna sempre essere più bravi degli altri. Se lo si è a livello qualitativo, fisico, tattico, dipende… Bisogna mettere tutte queste cose insieme dentro la partita. Per avere la meglio di una squadra così bisogna fare una grande partita. Questo i ragazzi lo sanno, ci siamo allenati in questa direzione, conosciamo le difficoltà e il valore importante della nostra squadra che dimostriamo ogni volta che giochiamo. Siamo una squadra forte».

