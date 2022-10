Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato dei progetti della società a La Gazzetta dello Sport

L’Umbria rossoverde ha l’entusiasmo di un terzo posto in classifica, che domani alle ore 14 verrà sottoposto al confronto a Benevento con la squadra di Fabio Cannavaro. I progetti della Ternana sono stati raccontati dal presidente-patron del club Stefano Bandecchi a La Gazzetta dello Sport, dove non ha nascosto le sue ambizioni.

ACCORDO CON LUCARELLI PER LA A – «Un accordo che prevedeva poche parole e tanti fatti. Il massimo impegno. Gli avremmo messo a disposizione una squadra competitiva e lui aveva solo il compito di farla marciare. Lui sta rispettando l’accordo in maniera corretta, ha trovato la chiave di lettura giusta».

TENUTO I MIGLIORI – «É una logica aziendale che ho sempre avuto. La forza delle aziende sono gli uomini, quindi per avere una squadra forte devi avere giocatori forti, non devo venderli. Viviamo di sogni e non possiamo farlo vendendo i migliori. Il nostro ds Leone ha fatto un mercato intelligente»

L’articolo Bandecchi: «La Ternana punta alla A» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG