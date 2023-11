Barbieri: «Un sogno essere con l’Italia U21. Ritorno alla Juve? Ovviamente ci penso». Le dichiarazioni del terzino del Pisa

Tommaso Barbieri ha parlato ai canali ufficiali della Figc dal ritiro dell’Italia U21 in Romagna. Le parole del terzino in prestito dalla Juventus al Pisa.

RUOLO – «Gioco ovviamente dove vuole il mister, potrei farlo anche a sinistra, magari sbagliando qualche cross, ma sono ovviamente a disposizione degli allenatori. I terzini sono importanti sia nella fase difensiva che in quella offensiva: Nunziata ci spinge a crossare tanto. Il mio punto di riferimento? In questo momento Joao Cancelo, anche se è difficile arrivare ai suoi livelli».

CONVOCAZIONE – «Per me è un sogno essere qui a rappresentare l’Italia. Darò tutto me stesso per aiutare i miei compagni, obiettivo che cerco di raggiungere ogni giorno anche con il mio club».

PISA E AQUILANI – «Un ottimo allenatore, che cerca molto il possesso palla. Nunziata, invece, punta molto a sviluppare il gioco sulle punte. Ma il mio compito in campo resta lo stesso».

JUVENTUS – «Ovviamente ci penso ed essere stato chiamato da questo club è un sogno, ma più che sul futuro voglio focalizzarmi sul presente. Di sicuro, giocare subito con i grandi mi ha aiutato».

