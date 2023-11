Maggio: «Mazzarri simile a Sarri, porterà un cambiamento rispetto a Garcia. Napoli? Sono contenti». Le parole sul ritorno dell’allenatore

Maggio, ex terzino del Napoli e avversario della Juve in un tante partite, a Sky Sport 24 ha commentato il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra al posto dell’esonerato Garcia.

MAGGIO – «Scelta giusta Lo scopriremo strada facendo. Al momento penso che al Napoli serviva un allenatore con un carisma diverso rispetto all’ultimo. Lo conosco bene, l’ho avuto anche alla Samp. E’ stato per me un allenatore molto importante. Al di là della crescita umana, mi ha fatto crescere molto a livello calcistico. Posso ringraziarlo ancora oggi per il percorso che ho fatto in carriera. Ovviamente ci vuole tempo. Lui per certi punti di vista è un po’ simile a Sarri, crede molto nei suoi valori e nel lavoro. La sosta in questo momento lo aiuta molto. mi auguro che da qui a lungo andare farà un percorso positivo, di crescita con un cambiamento radicale rispetto a prima. Nella rosa del Napoli ci sono giocatori molto duttili che possono giocare con la difesa a 3. Al Napoli in certe partite il mister proponeva la difesa a 4. Lui è bravo a cambiare modulo e stili di gioco durante le partite. Al Napoli facevamo un 3-5-2 molto camuffato perché in fase difensiva io rimanevo alto e Zuniga a sinistra si abbassava molto. I giocatori che ci sono attualmente al Napoli possono aderire a questo tipo di soluzione. Sarà Mazzarri a capire cosa fare. La reazione della piazza Ci vuole fiducia. Ho girato un po’ la città, ho tanti amici che mi chiamano e la maggior parte sono tutti contenti. Sanno che è un ritorno e come tutti i ritorni non sono mai facili. Da parte del mister è una sfida che spero porterà avanti con grande successo. C’è ottimismo. Solo i risultati cambiano idea sul ritorno del mister. Io mi auguro che le cose vadano per il meglio anche per un cambiamento. Spero da qui in poi riescano a fare risultati e gioco che in diverse partite con l’allenatore che c’era non sono arrivati. L’ho sentito, è molto contento e carico, non avevo dubbi».

The post Maggio: «Mazzarri simile a Sarri, porterà un cambiamento rispetto a Garcia. Napoli? Sono contenti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG