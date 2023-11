Juve Inter, pessimismo sul recupero di 3 big bianconeri alle prese con degli infortuni. Ultime sulle loro condizioni

Arrivano notizie non confortanti per la Juve di Allegri in vista del derby d’Italia contro l’Inter in programma il 26 novembre allo Stadium.

In base a quanto riferito da Giovanni Albanese via Twitter, infatti, c’è pessimismo sul recupero di 3 big bianconeri dai rispetti infortuni: Danilo, Weah e pure Locatelli che accusa ancora tanto dolore.

