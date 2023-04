Le parole di Mateu Alemany, dirigente del Barcellona, sul possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana a fine stagione

Mateu Alemany ha parlato nel pre partita del Clasico del possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona. L’argentino è in scadenza con il PSG e sarà libero di firmare a parametro zero a fine stagione.

PAROLE – «Non ho nulla da dire sull’argomento. Messi è la storia vivente del Barcellona, il miglior giocatore nella storia del calcio. La stima che c’è nei suoi confronti è indiscutibile. Ora è al PSG che sta lottando per dei titoli, così come noi. In futuro si vedrà».

