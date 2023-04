Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al sito web ufficiale del club dopo la vittoria con la Cremonese

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al sito web ufficiale del club.

PAROLE – «È stata dura come ci aspettavamo, la Cremonese è tosta e mette tutto sull’agonismo. Bravi nel gestire, potevamo chiuderla già nel primo tempo. Il primo passo avanti è stato fatto, aspettiamo concentrati il ritorno senza dare nulla per scontato ma il risultato ci fa felici e continuiamo con vittorie e consapevolezza, prendendo energie. Stasera sembrava di giocare in casa per il tifo che c’era. Inizia a crearsi l’identità, l’unione, cose che portano ai risultati di adesso. Se ho sentito il presidente? Come sempre, nel bene e nel male. Era felice, ha fatto i complimenti a tutti. Per noi è importantissimo».

L’articolo Fiorentina, Pradè: «Dopo la vittoria con la Cremonese il presidente era contento ed ha fatto i complimenti a tutti» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG