Allo Stadio Camp Nou, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra Barcellona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Camp Nou, Barcellona e Inter si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23.

Sintesi Barcellona-Inter 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

2′ Tentativo Barcellona – Primo spiovente da parte di Marcos Alonso che lancia dal cerchio di centrocampo verso l’area nerazzurra, dove si inserisce Sergi Roberto che di testa manda alto.

5′ Angolo Inter – Primo angolo per l’Inter battuto da Calhanoglu sul primo palo dove arriva Lautaro Martinez che di testa manda a lato.

10′ Occasione Barcellona – Calcio d’angolo battuto dalla destra da Pedri per la testa di Lewandowski che indirizza verso il palo opposto con Onana rimasto immobile, salva Mkhitaryan posto sulla linea di porta.

17′ Occasione Inter – Calcio punizione battuto magistralmente dalla zona destra della trequarti da Calhanoglu verso il secondo palo, dove sbuca Dzeko che colpisce di punta e manda sulla traversa. La palla poi arriva sui piedi di De Vrij che da pochi passi non riesce a concludere a rete.

26′ Tentativo Barcellona – Dembélé arriva sulla trequarti e dopo una finta di corpo calcia con il destro a giro verso il secondo palo, Onana manda in angolo con una parata plastica.

29′ Occasione Inter – Contropiede Inter in tre contro due, dopo un calcio d’angolo blaugrana, guidato da Barella che arrivato sulla trequarti avversaria, scarica alla sua destra per Dumfries che entra in area e calcia forte: bravo Ter Stegen a respingere la conclusione.

Inter-Barcellona 0-0: risultato e tabellino

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Eric Garcia, Piqué, Alonso; Sergi Roberto Busquets, Pedri, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

