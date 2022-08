Ecco le parole del direttore sportivo del Barcellona, Jordy Cruijff che ha commentato il sorteggio contro l’Inter.

Sono queste le parole di Jordy Cruijff direttore sportivo del Barcellona che ha parlato ad AS sul sorteggio di Champions League contro l’Inter e Bayern Monaco: “La Champions è la competizione più importante che esista, dunque parteciparvi significa mettersi alla prova affrontando i migliori. Ci aspettano delle partite molto intense. La partita contro il Bayern Monaco? Sarà sicuramente particolare, soprattutto per Lewandowski, ma anche per noi. Negli ultimi anni abbiamo vissuto momenti difficili quando ci siamo incrociati con il Bayern e siamo pronti a sfidarli con la consapevolezza di essere una squadra abbastanza diversa da quelle delle ultime stagioni.“

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

Conclude così: “Inter? Sicuramente non sarà facile giocare contro i nerazzurri. Hanno riportato Lukaku a Milano, dunque si sono rafforzati rispetto allo scorso anno. Non ho dubbi che la terza classificata possa uscire da questo confronto ma non mi ci focalizzerei troppo perché altrimenti si rischia di sottovalutare la quarta squadra del girone. Il Vktoria Plzen.“

