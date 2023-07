Il Barcellona giocherà la prossima edizione della Champions League. Ma Ceferin è ancora una minaccia molto forte

Come riferito da Sky Sport, il Barcellona giocherà la prossima edizione della Champions League nonostante l’ormai tristemente noto caso Negreira.

Non sarebbe però ancora finita del tutto: Ceferin si è infatti tenuto il diritto di riserva per potere così riaprire il fascicolo in seguito.

